59.8 F
Los Angeles
10 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemPolis kapıyı kırarak içeri girdi, iki aylık bebeği ölü buldu

Polis kapıyı kırarak içeri girdi, iki aylık bebeği ölü buldu

Alaturka Online
Alaturka Online

İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir müstakil evin ikinci katında ikamet eden Ayşegül T. (30), dairesine giremediği gerekçesiyle itfaiyeden yardım istedi. Evden koku yayılması nedeniyle kadının komşuları da durumu polise bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin kapısını kırdığı daireye giren polis ekipleri, Ayşegül T’nin 2 aylık kızı Mehtap T’yi ölmüş şekilde buldu. Bunun üzerine anne Ayşegül T, gözaltına alındı.

Bebeğin cesedi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen anne Ayşegül T. ve baba Suat T’nin (42) yaklaşık bir hafta önce bebeklerini evde yalnız bıraktıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Polis, baba Suat T’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.  (AA)

Gündem
Önceki haber
TTB’den hastanelerin yapı sorumluları hakkında suç duyurusu
Sonraki haber
Erdoğan’a “Hadsiz” demişti, AKP’den milletvekili adayı yaptılar
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,439BeğenenlerBeğen
16,197TakipçilerTakip Et
3,505TakipçilerTakip Et
7,703TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States