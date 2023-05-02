Polis katilinin cezası arttırıldı

16 Haziran 2021 tarihinde yaşanan olayda, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe alan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak’ta silahlı saldırıya uğramış, olayda polis memuru Ercan Yangöz şehit olmuş, polis memuru Abdülkadir Doğan ise yaralanmıştı.

Olayla ilgili geçen Eylül ayında Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 9’uncu celsede, mahkeme heyeti, katil zanlısı Fatih Özturan’ın Ercan Yangöz’ü şehit etmesinden dolayı müebbet hapis, polis mamuru Abdülkadir Doğan’ı yaralamasından dolayı 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına; oğlu Efe Özturan’ın ise beraatine karar vermişti.

Yangöz Ailesinin avukatları verilen kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Dava, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Birinci Ceza Dairesi’nde yeniden görüldü. Duruşmaya taraf avukatların yanı sıra şehit polisin babası Şahin Yangöz ve annesi Nursel Yangöz de katıldı.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Fatih Özturan’ın polis Ercan Yangöz’ü şehit etmesi sebebiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde verilen müebbet hapis cezasını, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevirdi. Özturan’ın polis Abdulkadir Doğan’ı yaralaması sebebiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde verilen 10 yıl hapis cezasını ise 15 yıla çevirdi. Mahkeme, katil zanlısının oğlu Efe Özturan’ın beraat kararını ise değiştirmedi. Kararda Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.