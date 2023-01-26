Polis kimliği gösterip, öldüresiye dövdüler





Rize’de, aralarında AKP’li İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete’nin kuzeninin de bulunduğu bir grup, polis kimliği göstererek Yusuf Sandıkçı isimli yurttaşa saldırıda bulundu.

Sandıkçı’nın boyun kemiğinde kırıklar oluşurken saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olaya karışan saldırganlardan ikisi gözaltına alındı, diğer iki saldırgan ise henüz yakalanamadı.

Yusuf Sandıkçı, saldırıyı İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete’nin azmettirdiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa ifade veren Saffet Mete ise suçlamaları reddetti. Mete, “İddiaları kabul etmiyorum. Bu iddialar gerçek dışıdır. Hakkımda yapılan azmettirici suçlamasını reddediyorum” dedi. (ANKA)