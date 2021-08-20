Polis lojmanlarının yıkımı semt sakinlerini isyan ettirdi: Cam açamaz hale geldik

Kentsel dönüşüm kapsamına giren Seyrantepe Polis Lojmanlarının yıkımı sırasında oluşan toz bulutu çevre sakinlerini olumsuz etkiledi. SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na o anlara ilişkin görüntüleri ileten vatandaşlar, yaşam alanlarının tozdan girilmez hale geldiğini, sıcak havalara rağmen evlerinin camlarını açamadıklarını ve durumdan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdiklerini ancak yıkım işlemlerinin aynı şekilde devam ettiğini söyledi.

BATUHAN SERİM

İstanbul Kağıthane’deki Seyrantepe Polis Lojmanlarının kentsel dönüşüm kapsamında yıkılış şekli, semt sakinlerinin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, yıkım sırasında su kullanılmadığı için her yeri toz bulutlarının kapladığını söyledi.

O anların görüntülerini SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ileten vatandaşlar, yıkım alanından kalkan toz bulutu nedeniyle yaşam alanlarının tozdan girilmez olduğunu, sıcak havalara rağmen evlerinin camlarını açamadıklarını ve durumdan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Görüntülerde, yıkım sırasında çok büyük bir toz bulutu oluştuktan sonra su sıkıldığı ancak toz bulutunun çevre sakinlerinin yaşam alanlarına yayılmasının önüne geçilemediği görüldü.

“YETKİLİLERE SÖYLEDİK ANCAK YIKIM AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

Evde astım hastalarının olduğunu, bu tip durumlarda nefesinin kesilebileceğini belirten Yunus Emre Altıntaş isimli semt sakini, “Yıkım esnasında su kullanmadıkları için toz bulutu kalkıyor, gökyüzü toz ile kaplanıyor. Evde astım hastamız var. Bu tarz durumlara alerjisi olan, bu tarz durumlarda çok çabuk nefesi tıkanabilen bir durumda. Biz yetkililerle de iletişime geçtik, gerekli işlemlerin yapılmasını istedik ama herhangi bir gelişme olmadı. Üç-dört gün durdurdular inşaatı ama şimdi tekrar aynı şekilde (etrafı toz bulutu kaplayacak şekilde) yıkım devam ediyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.