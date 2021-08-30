Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolcu otobüsü ile ekip otosunun arasına sıkışan polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, G.D. idaresindeki yolcu otobüsü, terminale girip perona yaklaştığı sırada, ekip otosunun yanında bulunan polis memuru O.H.’yi görmedi.

Otobüsün perona yaklaşmaya devam etmesi üzerine, polis memuru iki araç arasında sıkıştı. Yaralanan polis memurunu fark eden vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Vatandaşların uyarısının ardından otobüs şoförü yolcu otobüsünü biraz daha geriye çekti.

Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, polis memuruna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan polis memuru, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede tedaviye alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve omuriliğinde çatlak meydana geldiği öğrenildi. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)