Polis olduğunu söyleyip yaklaşık 1 milyon lirayı dolandırdı

Çankırı’da yaşayan bir kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan zanlı tarafından, isminin FETÖ’ye karıştığı bahanesiyle korkutularak banka hesabına para yatırmaya ikna edildi.

Bunun üzerine bu kişi, verilen hesap numarasına 440 bin lira gönderdi. Daha sonra evine gittikleri mağdurdan ziynet eşyası da alan zanlı, bu kişinin yaklaşık 1 milyon lirasını dolandırdı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdurun şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera ve çevre araştırması sonucu kimliği belirlenen şüphelinin Ankara’da ikamet ettiği belirlendi.

Çankırı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Ankara Etimesgut İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Etimesgut’taki adresinde yakalanan şüpheli, Çankırı’ya getirildi.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen ve kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)