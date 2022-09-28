Polis promosyonu belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, 330 bin polisin alacağı yeni promosyon bedelini açıkladı.

Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer’in ilk kez gündeme getirdiği ve polislerin Ağustos ayından bu yana devam eden promosyon mücadelesi sonuç verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü 3 yıllık promosyon miktarının 27 bin TL olduğunu açıkladı.

Yeni protokol 1 Kasım’da yürürlüğe girecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

Teşkilatımızın maaş promosyon protokolü, 18 Mart 2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. ile imzalanmaştı.

Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.

Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir.

Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır.

Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

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