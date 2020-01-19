Polis rozeti gösterip kaçırdı, dövdü, tecavüz etmeye kalkıştı

Olay, geçen cuma günü Antalya‘nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Demircikara Polis Merkezi’ne müracaat eden Oktay U., kızı Lale’nin işten çıktıktan sonra eve gelmediğini belirterek, şunları anlattı:

“Saat 21.30 sıralarında kızım beni aradı. Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde polislerin uygulama yaptığını söyledi. Kendisini ‘polis memuru Mehmet’ olarak tanıtan kişi ‘GBT uygulaması yapıyoruz 10 dakika sonra görüşün’ dedi. Telefon kapanınca bahbsedilen yere gittim. Ne kızım ne de polisler oradaydı. Kızımın hayatından endişe ediyorum.”

POLİS ROZETİ GÖSTERMİŞ

Oktay U.’nun anlattıkları üzerine çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, cumartesi sabahı Aksu ilçesi Kundu Turizm yolu üzerinde bir genç kızın yoldan geçen araç sürücülerinden yardım istediğini, Kundu Polis Noktası’na getirilen kızın Lale U. olduğunu belirledi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, hastanede tedaviye alınan 23 yaşındaki Lale U.’nun ifadesine başvurdu. Lale U. ifadesinde, akşam saatlerinde otobüsten indikten sonra telsiz sesi duyduğunu, yanına yaklaşan 30-35 yaşlarındaki erkeğin kendisine polis rozeti gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

“ELİMİ VE AYAĞIMI BAĞLADI”

* Uyuşturucu operasyonu yaptıklarını, konuyla ilgili bilgime başvuracağını söyledi. Ardından beni siyah lüks cipe bindirdi. Kundu istikametinde otopark gibi bir yere gittik. Elimi ve ayağımı bağladı, dövüp, cinsel tacizde bulundu. Daha sonra oradan ayrılıp ormanlık bir bölgeye gittik.

“SAÇIMI ÇAKMAKLA YAKMAYA ÇALIŞTI”

* Şahıs yine cinsel tacizde bulunup, dövmeye devam etti. Kıyafetlerini çıkartarak tecavüz etmeye çalıştı. Direnerek engel oldum. Saçımı çakmakla yakmaya çalıştı. Başaramayınca ormanlık bölgede beni bırakıp gitti. 1.5 saat kadar hareketsiz yattım. Anayola çıkarak araçlardan birini durdurdum. Bir şoför beni polis noktasına götürdü.

Genç kızın otobüsten indiği yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlı kullandığı lüks cipin plakasını belirledi.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Aracın bir turizm firmasına ait olduğunu, olay saatinde de Mehmet G.‘nin kullandığını tespit etti. Mehmet G.’nin üzerinde dört adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta yapılan incelemede ise Lale U.’ya ait olduğu değerlendirilen saç kılı ile sperm ve kan örnekleri bulundu. Sorguya alınan Mehmet G., ifadesinde suçlamaları kabul etti. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine kondu. (DHA)