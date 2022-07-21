Polis tarafından engellenen kadınlar, eylemlerini balkondan yaptı: Vazgeçmiyoruz!

Ankara’da Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi kararını protesto etmek isteyen kadınlar polis tarafından engellendi. Caddede eylem yapamayan kadınlar, bunun üzerine “Olduğumuz her yer eylem alanıdır” diyerek apartman dairelerinin balkonundan eylemlerini sürdürdü, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” mesajı verdi.

Danıştay 10. Dairesi’nin İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptal istemini reddetmesine tepkiler sürüyor. Kadınlar, bugün Çankaya ilçesinde Sakarya Caddesi’nde toplanarak Danıştay kararını protesto etmek istedi. Sakarya Caddesi’ne pankartlarıyla gelen ve basın açıklaması yapmak isteyen kadınlara polis tarafından müdahale edildi.

“BİZİM İÇİN BİTMEDİ”

Eylemlerine izin verilmeyen kadınlar, cadde üstünde Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin Ankara şubelerinin bulunduğu apartman dairelerinin balkonunda eylemlerini sürdürdü. “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz. Bizim için bitmedi” yazılı pankartı balkonda açan kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır, vazgeçmiyoruz” sloganları attı.