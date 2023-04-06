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6 Nisan 2023
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Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2023? EGM polis şark tayin yerlerini açıkladı mı?

Alaturka Online
Alaturka Online

Polis tayinleri, görev başındaki memurlar ve aileleri tarafından merakla bekleniyor. Tayin sonuçları ile polis memuru, başpolis memuru, komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlerin yeni çalışma yerleri belli olacak. Polis tayinleri sonucu henüz belli olmadı ancak geçtiğimiz yılın tarihleri göz önüne alındığında Haziran ayının ilk haftası içerisinde açıklanması bekleniyor.

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz 2022 yılı polis tayinleri tarihi paylaşılmadı ancak tayinler her yıl Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştiriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıl 35 bin 874 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini 27 Mayıs 2022’de açıklamıştı.

POLİS TAYİNLERİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.

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