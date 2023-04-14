Polis yeleği giyip, yabancı iş insanını kaçırdılar





Olay, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta 6 Nisan’da saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahte polis kimliği ile rezidansa gelen polis yelekli 4 şüpheli, rezidans güvenliğine Lübnanlı iş insanı Jaafar Sannan W.’nin dairesinde olup olmadığını sordu. Güvenlik görevlisinin iş insanının dairesinde olmadığını söylemesi üzerine telefon numarası bırakıp ayrıldılar.

İŞ İNSANININ DAİRESİNE ÇIKTILAR

Birkaç gün sonra yine rezidansa gelen 4 şüpheli, Lübnanlı iş insanı Jaafar Sannan W.’nin dairesine çıktı. İş insanına silah doğrultan şüpheliler, kasada bulunan 30 bin doları aldı. Lübnanlı iş insanını darbederek plastik kelepçe takan şüpheliler, Jaafar Sannan W.’yi araca bindirerek kaçırdı.

SEVGİLİSİNDEN FİDYE İSTEDİLER

Kaçırdıkları Lübnanlı iş insanının sevgilisi Golshan N.’yi arayan şüpheliler, bu sefer de ondan fidye istedi. Golshan N. polise giderek yardım istedi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Rezidansın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, iş insanının kaçırıldığı aracı belirledi.

Aracın yeniden rezidansa gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı. Yanlarında para dolu çanta bulunan 3 şüpheli suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden ikisi tutuklandı.