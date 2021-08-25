Polise hakaret eden vekilin Meclis karnesi de zayıf çıktı

Aracını durduran polislere hakaret eden AKP’li Yılmaz’ın Meclis karnesi de zayıf çıktı. Yılmaz üç yıldır ne kanun teklifi ne de soru önergesi verdi. Üç yılda TBMM kürsüsüne de yemin dışında 16 kez çıktı.

Deniz AYHAN

AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, geçtiğimiz 18 Temmuz’da aracını durduran trafik polislerine ‘şerefsiz’ demişti. Bu hareketi büyük tepki çekmişti. Dahası görevini yapan o 2 polis memurunun görevden alındığı ortaya çıkmıştı. Kamuoyunun vicdanını yaralayan Yılmaz’ın Meclis karnesi de zayıf çıktı. Yılmaz üç yıldır ne kanun teklifi ne de soru önergesi verdi…

HUKUK MEZUNU…

Hukuk Fakültesi mezunu olan ve AKP Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ve Seçim İşleri Başkanı olarak görev yaptıktan sonra milletvekili seçilen, Zeynep Gül Yılmaz’ın Meclis’te ilk imza sahibi olduğu kanun teklifi, genel görüşme önergesi, meclis soruşturma önergesi ve meclis araştırma önergesi bulunmuyor. Yılmaz 3 yıllık süreçte soru önergesi de vermedi.

BAĞIRTA BAĞIRTA…

Yalnızca AKP’li vekillerin verdiği kanun tekliflerini ve meclis araştırma önergelerini imzalayan Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda ant içme töreni dışında 16 kez söz aldı. Yılmaz son Meclis Genel Kurul konuşmasını 7 Nisan 2021’de yaptı ve Yılmaz bu konuşmasında da muhalefete, “Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi’ni aldık, kanırta kanırta da köşe başlarını tuttuğunuz büyükşehiri de alacağız. Çırpınışlarınız boşuna, vatandaş gerçek yüzünüzü gördü artık” diyerek tepkilerin odağına oturdu.