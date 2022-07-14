Polise saldıranları linçten yine polis kurtardı

Kahramanmaraş’ta bir polis memurunu dövmeye çalışanları vatandaşlar linç edilmek isteyince, saldırganları yine polis kurtardı. Olayla ilgili olarak 3 kişi tutuklandı.

Ahmet KAYA

Olay, Onikişubat İlçesi’nin Mahallesi Mağralı Mahallesi Ökkeş Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu ileri sürülen bir grup, çevredeki vatandaşlara küfür edince gerginlik çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Kavgaya müdahale için sevkedilen polis memurları C.Ç ve E.H’de grubun saldırısına hedef oldu.

Saldırganlar, polis memurlarından birisini yere düşürüp tekme tokat dövdü. Bunun üzerine mahalle sakinleri olaya müdahale ederek polise saldıranları dövmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Ekipler meslektaşlarını linç etmeye çalışanları, öfkeli kalabalığın elinden güçlükle alarak emniyete götürdü.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, polis memurlarına saldıran Tayfun T, İbrahim T. ve Samet T. adlı kişilerin sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede ‘Zincirleme şekilde devlet memuruna görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan tutuklandığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VARMIŞ

Konuya ilişkin açıklama şöyle:

“Bazı sosyal medya hesaplarında “Kahramanmaraş’ta Suriyeli şahıslar Polise saldırdı.” şeklinde haber yapıldığı tespit edilmiştir. Habere konu olayın veriliş şekli ve içeriği doğru değildir. 12.07.2022 günü ilimiz Merkez Onikişubat ilçesinde devriye görevini ifa eden ekibimizin rastladığı bir kavga olayının şüphelilerini yakalamak isterken, şüphelilerin polisimize mukavemette bulunması üzerine mahalle halkı tarafından şüphelilere tepki gösterilmiş, olay yerine takviye olarak gönderilen ekiplerimizce İbrahim T. Tayfun T. ve Samet T. isimli şüpheliler zor kullanılarak yakalanmış Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır.

Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olup çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Olayda bir polis memurumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Sosyal medya hesaplarında yer alan olayın Suriyeli şahıslarca gerçekleştiği iddiası, gerçeği yansıtmayıp art niyetli ve algı amaçlı yapılmış haberlerdir.”

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