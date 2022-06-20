Polise yumruk atan DBP’li vekil için perşembe günü karar verilecek

Polis yumruklayan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz’in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon perşembe günü toplanacak.

İstanbul Kadıköy’de yapılan eylemde bir polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının düşürülmesi ilgili fezleke hazırlanmıştı. Aydeniz’in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon perşembe günü toplanacak.

POLİS MEMURU ŞİKAYETÇİ OLDU

Şikayetçi polis memuru Hakan A., savcılıkça alınan ifadesinde şunları anlatmıştı:

– Eylemci şahıslara ‘Sakin olun’ şeklinde sakinleştirici mahiyette uyarılarda bulunuyor ve görevli arkadaşlarıma yardım ediyordum. İsmini sonradan öğrendiğim milletvekili Salihe Aydeniz, kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı. Konuyla ilgili video paylaşımı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu dahil çoğu sosyal medya hesaplarından yapıldı.

– Bu video paylaşımının yapıldığını daha sonradan sosyal medyada gezerken öğrendim. Aldığım darbeden sonra fotoğrafımı çekerek ‘Seninle hesaplaşacağız, seninle görüşeceğiz, seni bulacağım.’ şeklinde hakaret ve tehditlerde bulundu. Direkt yüzümü alacak şekilde fotoğraflarımı çekti. Bundan dolayı da şikayetçiyim.

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