Polisi bıçakla yüzünden yaralayan saldırgan serbest 

Yazan:
Alaturka Online
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde, düğün sonrası çıkan kavgaya müdahale için giden polis memurunun bıçakla yüzünden yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan  E.K.(19), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

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Polisi bıçakla yüzünden yaralayan saldırgan serbest 

Olay, 16 Eylül saat 02.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi 592/12 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, düğün sonrası çıkan kavga nedeniyle bölgeye giden polis ekipleri, sokakta karşılaştıkları E.K.’ye, elindeki bıçağı bırakması yönünde uyarıda bulundu.

POLİSİ YÜZÜNDEN YARALADI

Polisin uyarısını dikkate almayan E.K.’ye, ekipler biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında elindeki bıçağı rastgele savuran E.K., polis memuru F.K.’yı yüzünden yaraladı.

Olay sonrası polis memuru, meslektaşları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Bıçaklı saldırı sonrası gözaltına alınan ve alkollü olduğu idda edilen E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan E.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

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