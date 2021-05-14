Polisi görünce çatıya saklandı, cezadan kurtulamadı

Şişli Ergenekon Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan ve kıraathane olarak faaliyet gösteren iş yerinde kumar oynandığı bilgisi alınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

ÇATIYA SAKLANDILAR

Daha önce mühürlendiği öğrenilen iş yerinde yapılan kontrollerde içerde Ö.Y. isimli işyeri yetkilisinin bulunduğu, 5 şahsın ise çatıya çıktığı tespit edildi. Polisler, çatı kapısını ‘Koçbaşı’ ile kırarak çatıdaki 5 kişiyi yakaladı.

İş yerindeki 6 şahsa “1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” 282. maddesi gereğince ve kumar oynamaktan toplamda 24 bin TL idari para cezası uygulandı. İş yeri yetkilisi Ö.Y., isimli şahıs hakkında mühür fekki ve kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçlarından işlem yapıldı.

Öte yandan polis ekiplerinin çatıya saklananları yakalamak için ‘Koçabaşı’ ile çatı kapıyı kırması ve şüphelileri yakalama anı kameraya yansıdı.

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