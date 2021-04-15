Polisin 13 Yaşındaki Çocuğu Vurduğu Görüntüler Yayınlandı

Chicago kentinde yetkililer Perşembe günü bir polisin vücut kamerası tarafından kaydedilen, 13 yaşında bir çocuğu vurarak öldürdüğü görüntüleri yayınladı.

Dokuz dakikalık görüntüde kimliği belirsiz bir polis memurunun 29 Mart tarihinde sabaha karşı 2.30’da aracından inerek Batı Yakası’nın Little Village semtinde dar bir sokakta Adam Toledo’nun arkasından koştuğu görülüyor.

Görüntülerde memurun ‘‘dur’’ diye bağırdığı, bu sırada Toledo’ya yetiştiği ve ellerini kaldırmasını istediği görülüyor. Memurun ateş etmesinden hemen önce Toledo’nun ellerini havaya kaldırdığı görülüyor. Memurun olayın hemen ardından Toledo’ya koştuğu ve telsizden ambulans istediği görülüyor.

Chicago Polis Teşkilatı olayın hemen ardından Toledo’nun elinde silah olduğunu söylemişti, ancak bu yayınlanan videoda anlaşılmıyor.

Videonun 5’inci dakikasından sonra memurların Toledo’ya kalp masajı yaptıkları sırada bir memur yakınlarda yerde duran bir silaha elindeki fenerle ışık tutuyor.

Polise göre memurlar Toledo ve beraberindeki bir kişiyi bölgeden silah sesleri geldiğinin ihbar edilmesinin ardından takip etmeye başladı.

Pazar günü 20 yaşındaki Daunte Wright’ın Minneapolis’in bir banliyösünde polis tarafından vurularak öldürülmesi, geçen yıl Mayıs ayında George Floyd’u öldürmekle suçlanan Derek Chauvin’in devam eden davası ve son olarak da 13 yaşındaki Adam Toledo’nun polis tarafından vurularak öldürülmesi Chigaco’da gerilimin artmasına neden oldu.

Videonun yayınlanmasının ardından sivil itaatsizlik eylemleri beklentisinde olan yerel yetkililer halka itidal çağrısı yaptı. Floyd’un ölümünün ardından eylemlere ve yağmalama olaylarına sahne olan Chicago’da daha fazla polisin konuşlandırılacağı ve işyerlerinin korunacağı belirtildi.

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot Ülkenin birçok yeri gibi Chicago’nun da polis şiddeti sicili kabarık. Bu da birçok kent sakinini özellikle de siyahları korku ve acı içinde bıraıyor’’ dedi.

Toledo’nun ailesi de göstericilere şiddetten uzak durmaları çağrısı yaptı.