Polisin durdurduğu araçtan hazine çıktı





Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında yaptığı çalışmalar esnasında Yeni İstanbul Caddesi’nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

TARİHİ SİKKELERİ ARACIN KAPUTUNA GİZLEMİŞ

Yapılan incelemelerde şahıs hakkında daha önce Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefetten işlem yapıldığı anlaşıldı. Şahsın üzerinde ve araç içinde detaylı bir arama yapan ekipler aracın motor kaputu içine gizlenmiş vaziyette tarihi eser niteliğinde olan 1.460 adet sikke ve çeşitli obje ile kaçakçılıktan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ele geçirilen sikke ile objelerin Roma ve Bizans Dönemi’ne ait olduğu öğrenilirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Eroğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.