Polisin öldürdüğü Suriyeli gencin ailesi Türk vatandaşlığına alındı

Adana’da pandemi döneminde sokağa çıkma cezası almamak için kaçtığı polis tarafından kalbinden vurularak öldürülen 17 yaşındaki Suriyeli Ali Elhemdan’ın ailesi Türk vatandaşlığına alındı

Mehmet SERBES

Suriye’nin Halep şehrinde yaşayan Emine ve Adnan Elhemdan çifti 8 çocuklarıyla birlikte savaş nedeniyle 9 yıl önce Adana’ya gelip Şehitduran Mahallesi’ne yerleşti. Tekstil işi ile uğraşan Elhemdan ailesinin 17 yaşındaki çocukları Ali Elhemdan 28 Nisan 2020’de polis memuru F.K. tarafından corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağına uymadı

Ceza almamak için polisten kaçan Ali Elhemdan, açılan ateş sonucu kalbinden vurularak öldürüldü. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan polis memuru 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Bu olayın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Elhemdan Ailesinin tüm fertleri Türk vatandaşlığına alındı.

KARDEŞİ DE ÖLDÜRÜLMEK İSTENDİ

Kardeşi Ali Elhemdan’ın acısını hala unutamayan 23 yaşındaki Hüseyin Elhemdan da bir lokantada tartıştığı Suriyeli A.H.G. tarafından otomobille ezilerek öldürülmek istendi.

Otomobilin kasıtlı olarak çarptığı Elhemdan, yüzü, omuzu ve kafasından yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Yanında bulunan kardeşi Halid ile arkadaşı Ali Elfeyal ise son anda kendilerini yolun kenarına atarak kurtuldu.

Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi edildikten sonra taburcu olan Hüseyin Elhemdan, yüz kısmındaki yaralar nedeniyle konuşamıyor. Boyun ve kafasındaki yaralar yüzünden de hareket etme sıkıntısı yaşıyor.

SURİYELİ AİLELER ARASINDA HUSUMET

Otomobil ile öldürülmek istenen Hüseyin Elhemdan’ın ağabeyi 24 yaşındaki Muhammed kardeşinin yaşadığı olayı şöyle anlattı:

“Kardeşim bir lokantada döner yerken bir Suriyeli kadın kendisine döner almasını istemiş. Kardeşim de sesini çıkartmayınca yanındaki Suriyeli A.H.G. kardeşime bağırmış. Aralarında tartışma yaşandıktan sonra araya büyükler girip ortalık sakinleştirildi.

Kardeşim tartışmanın ardından diğer kardeşim Halid ve arkadaşı ile eve gelirken A.H.G. yolda otomobilin içinde 5 kişi ile pusu kurmuş. Kardeşimi görünce otomobili hızla üzerine sürüp ezerek öldürmek istedi.

O sırada kardeşim telefonla konuştuğu için otomobili fark edemeyince kaçamamış. Otomobil kardeşime hızlı bir şekilde çarpmış. Kardeşim ağır şekilde yaralandı. Az kalsın kardeşimi öldürecekti” dedi.

Kardeşini otomobille kasıtlı olarak öldürmek isteyen kişi hakkında polis merkezine gidip şikayetçi olduklarını ifade eden Muhammed Elhemdan, “Biz Türk adaletine güveniyoruz. Daha önce polis memuru, 17 yaşındaki kardeşimi öldürmüştü hak ettiği cezayı aldı. Bu olayda da kardeşimi otomobille öldürmek isteyen Suriyeli ile yanındaki kişilerin yakalanıp tutuklanmasını ve gereken cezayı almalarını istiyoruz” diye konuştu.

Bu arada, olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri de polise delil olarak verildi. Görüntüde, otomobilin hızla gelip özellikle Hüseyin Elhemdan’a çarptığı görülüyor.

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