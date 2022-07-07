Polisin şehit olduğu kazada 15 yıla kadar hapis istemi

Sultanbeyli’de dur ihtarına uymayan otomobili kovalarken motosikletiyle TIR’a çarparak şehit olan polis memuru Hüseyin Duman’ın (24) ölümüne ve motosikletteki diğer polis memuru Gökmen Baykara’nın yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede TIR şoförü Vedat Gökçen’in “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, polis memuru Hüseyin Duman’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görev yaptığı anlatıldı. 11 Mayıs 2022 tarihinde polis memuru Dumanın motosikletle Sultanbeyli ilçesindeki Fatih Bulvarı ile Beydağı Sokak birleşimindeki bulvarda ikaz ışıklarına ve megafon çağrısına uymayan çocuk M.A.A.yı yakalamak için takip etmeye başladığı anlatıldı.

TIR ŞOFÖRÜ TALİ KUSURLU BULUNDU

Polis memuru Hüseyin Duman’ın bu sırada Fatih Bulvarı üzerindeki ışıklı kavşakta şüpheli Vedat Gökçen’in idaresindeki TIR’la çarpışarak şehit olduğu ve motosiklette bulunan polis memuru Gökmen Baykaran’ın da yaralandığı kaydedildi. Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, şüpheli Vedat Gökçenin tali kusurlu bulunduğu hatırlatıldı.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede şüpheli Vedat Gökçenin “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuklu şüpheli Gökçe, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Ayrıca iddianamede M.A.A. hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü vurgulandı. (DHA)

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