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2 Mayıs 2023
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Polisin uyarı ateşi ile vurulmuştu… Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Fatih, Şehremini Mahallesi’nde 30 Mayıs 00.30’da iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.  Kavga giderek büyüyünce, çevredekiler polise haber verdi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese sevk edildi.

Olaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları yatıştırmaya çalıştı, ancak sonuç alamadı.

Bunun üzerine polislerden biri silahını çekerek havaya ateş etti.

Polis memurunun silahından çıkan kurşunlardan biri, balkondan olayı izleyen Osman Ataman’a isabet etti.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA

Kasığından vurulan  Osman Ataman için sağlık ekiplerine bilgi verilirken, olay yerine çağırılan destek ekiplerin yardımıyla kavga edenlere engel olundu.

Polis olaya karışan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan Osman Ataman’ın  tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayda silahını çeken polis memuru için de adli ve idari soruşturma başlatılırken, kavga anına ait görüntüler ortaya çıktı.

KAVGA VE ATEŞ ETME ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki grubun sokak ortasında birbirine saldırdığı görülüyor.

Devam eden kavgada bir kişinin yere düştüğü kameralara yansırken, bir süre sonra polis ekipleri geliyor.

Polislerden bazıları kavga eden gruba doğru koşarken, 2 polis memurunun silahlarını çektiği, bunlardan birinin art arda havaya ateş ettiği görülüyor.

Alaturka Online
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