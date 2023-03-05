“Polisiz, arama yapacağız” diyerek 7 bin 500 dolar çaldılar

Avcılar, Katip Ahmet Sokak’ta bulunan hediyelik eşya dükkanına 7 Şubat Salı günü gelen maskeli üç şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtıp iş yerinde arama yapacaklarını söyledi.

Dükkan sahibi M.K.’yi (40) silah ve bıçakla tehdit ederek cüzdanı ve kasada bulunan 7 bin 500 doları gasp eden şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

MASKE TAKTILAR

Hırsızlık sonrası iş yeri sahibi M.K., polisi arayarak ihbarda bulundu. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, güvenlik kamera görüntüleri incelenerek şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin yüzünde maske ve ellerinde silah olduğu görüldü.

Polis ekipleri, 25 Şubat Cumartesi günü düzenlen operasyonda şüpheliler Burak D. (28), Furkan D. (23) ve Murat D. (20) gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. (DHA)