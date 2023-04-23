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23 Nisan 2023
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Polisler bayram şekeri dağıtırken ateş açıldı

Alaturka Online
Alaturka Online

Ramazan Bayramı’nın son günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde çocuklara şeker dağıttı. Dağıtım sırasında tabanca ile sivil polis ekiplerine ateş açıldı.

Açılan ateşte yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Mahallede geniş kapsamlı operasyon başlatan polis, B.D.’yi, saklandığı çatı arasında yakaladı. Yakınları, B.D.’nin ekip aracına bindirilmesini engellemeye çalıştı. B.D.’nin emniyete götürülmesinin ardından sürdürülen çalışmada şüphelilerden T.E. de saklandığı evde gözaltına alındı. (DHA)

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