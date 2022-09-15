Polisler ‘Escobar’ pankartının indirilmesi için Zafer Partisi Genel Merkezi’nde

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinin etrafında çok sayıda polisin olduğunu belirterek “Uyuşturucu İle mücadele pankartını SS’nin emri ile zor kullanarak, Anayasa’yı çiğneyerek indireceklermiş” dedi.

İstanbul Fatih’te, cadde üzerinde yer alan iki bina arasına Zafer Partisi İlçe Başkanlığı tarafından ‘Yerli ve milli Escobar’ ifadelerinin yer aldığı bir pankart asılmış, polis müdahalesiyle pankart indirilerek Zafer Partisi İlçe Başkanı gözaltına alınmıştı.

PARTİ GENEL MERKEZİNDEKİ PANKART İNDİRİLMEK İSTENİYOR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çok sayıda polisin Zafer Partisi Genel Merkezi etrafında olduğunu belirterek, pankartın indirilmek istendiğini söyledi.

Özdağ, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

* “Zafer Partisi Genel Merkezi’ne asılan uyuşturucu İle mücadele afişini indirilmesi için Ankara polisi savcının sözlü ifadesi ile Genel Merkezi’mize geldi. Mahkeme kararı olmadan bu afiş inmez. Mahkemenin hangi ‘devlet büyüğüne’ atıfta bulunarak bu kararı alacağını merak ediyoruz.

* Zafer Partisi Genel Merkezi etrafında polis kardeşlerimiz konumlanıyor. Uyuşturucu İle mücadele pankartını SS’nin emri ile zor kullanarak, Anayasa’yı çiğneyerek indireceklermiş. Zafer Partisi il ve ilçe başkanlarımızdan yarın parti binalarına aynı pankartı asmalarını istiyorum.”

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