Polisler kararlı: 50 bin TL için 1 milyon tweet

EMNİYET SEN’in başlattığı maaş promosyonu kampanyasında atılan tweet sayısı 1 milyonu aştı. Genel Başkan Faruk Sezer, “Sadece son etkinliğimizde atılan tweet, teşkilatın sayısını da aşarak 400 bini geçti. Talebimiz net: 3 yıl için 50 bin TL peşin istiyoruz” dedi.

EMNİYET SEN Genel Başkanı ve Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer’in başlattığı kampanya hızla sonuca doğru gidiyor.

Diğer kamu kurumlarında çalışan memurlardan çok çok daha düşük promosyon parası aldığı ortaya çıkan polisler, duruma büyük tepki göstermiş bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Vakıfbank‘la 18 Mart’ta yaptığı protokolü revize etmek üzere görüşmeleri sürdürdüğünü açıklamıştı.

POLİSLER 1 MİLYONDAN FAZLA TWEET ATTI

EMNİYET SEN’in başlattığı kampanya özellikle son bir haftada büyük destek görmeye başladı. Sosyal medyada her gün farklı bir etiketle etkinlikler yapıldı. Daha önce görülmemiş şekilde toplamda 1 milyon civarında tweet atıldı. Sadece @EGMninpromosyonu etiketli etkinlik teşkilatın sayısının çok üzerinde bir rakama ulaştı ve 400 bini geçti…

Kampanyayı yürüten EMNİYET SEN Genel Başkanı ve Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer süreci, gelinen noktayı ve polisin ne istediğini şöyle değerlendirdi:

“Biz yeni bir anlaşma istiyoruz dedikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü önce bu anlaşmayı isteyenleri terörle aynı dili konuşanlar olarak suçlasa da, daha sonra İçişleri Bakan Yardımcısı, biz zaten görüşüyorduk rol çalmayın dedi.

Ancak kulağımıza ciddiyete bile alamayacağımız kadar komik rakamların gelmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hala talebimizi anlamamış olduğunu gösteriyor. Açık bir şekilde belirtmemiz gerekirse bizler ekonomik gerçeklere uygun bir anlaşma istiyoruz…

Kulağımıza gelen beş yıllık 18 bin lira, beş yıllık 22 bin 500 lira, beş yıllık 27 bin 500 lira, beş yıllık 30 bin lira gibi anlaşmalar kesinlikle ekonomik şartlara uygun değildir. Ayrıca hala beş yılda ısrar edilmesi ise başlı başına bir akıl tutulmasıdır.

Talebimiz açık ve nettir;

1- Bütün il ve ilçelerin sözleşmeleri revize edilerek yenilenmeli,

2- Sözleşme süresi 3 yıl olmalı,

3- En az 50.000 lira promosyon ödenmeli,

Ve… 4- Paranın tamamı peşin olarak ödenmeli.

“EKONOMİSTLER KONUŞSUN”

Ekonomistlere çağrı yapıyoruz. 330 bin personeli olan bir kurum, bir banka ile 5 yıl için ayda 300 lira ödemeli maaş promosyon anlaşması yapmışsa, bu anlaşma ekonomik şartlara göre personelin faydasına mıdır?

Birçok kurum ve kuruluşun 3 yıllık süreliğine, 3 bin kişi için, 5 bin kişi için 25 bin, 30 bin hatta 41 bin 500 liraya anlaşma yaptığı düşünülürse, EGM’nin 5 yıllığına aylık 300 liraya anlaşma yapmasında ekonomik fayda var mıdır?

“TEK TARAFLI FESİH HAKKINIZI KULLANIN”



Sezer son olarak şu çağrıda bulundu: “İl ve ilçe birim amirlerine sesleniyorum; mevcut sözleşmeleriniz ekonomik şartları karşılamıyor ise tek taraflı fesih hakkınızı kullanın. EGM’nin yapmış olduğu anlaşmaya geçmeyin. Polisin biriminize vermiş olduğu yetkiyi yasa dışı bir şekilde EGM’ye devretmeyin.”