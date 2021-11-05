Polisler Kemal Kılıçdaroğlu’nu ayakta alkışladı! CHP liderinden Süleyman Soylu’ya yanıt!





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Emekli Emniyet Mensupları Buluşması'nda konuştu. 3600 ek göstergeye ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Uzun uzun mücadele ettik en sonunda hükümetin de gündemine girdi. Geciktiriyorlar vermek istemiyorlar. Şundan emin olmanızı isterim mutlaka ama mutlaka bugün olmazsa yarın 3600 ek göstergeyi alacaksınız" dedi. Soylu'nun 'Polislik maaş mesleği değil' çıkışına yanıt İçişleri Bakanı doğrudan doğruya sizin sorunlarınızı çözmekle yükümlü olan kişidir. Size talimat verir, yasal çerçeve içinde gereğini yerine getirirsiniz. Sizin sorunlarınızı siyaset kurumuna taşıyacak kişi odur. O kişi güven vermezse, sizin sorunlarınızı hükümet içinde tartışma konusu yapmazsa… İçişleri Bakanı, 'Polislik bir maaş mesleği değildir, böyle düşünen bir dakika durmasın' diyor. Polis orada durur ama aslında senin bir gün orada durmaman lazım. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #polisler #kemalkılıçdaroğlu #süleymansoylu #haber #haberler #haberizle #chp #cumhuriyethalkpartisi