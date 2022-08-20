Polisler kredi kartlarını iptal etmeye başladı: En az 50 bin TL promosyon istiyoruz

Polisler, maaş promosyonu mücadelesinde kararlı. Vakıfbank’la yapılan protokolün yenilenmesi çağrısında bulunan polisler, kredi kartlarını iptal etmeye başladı. En az 50 bin TL promosyon istiyorlar. Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi: “Polisin maaş promosyonları anlaşmasında miktarı düşük tutup üstüne çok çok çok sayıda bağış olarak araç ödemesi yapıldı mı?”

Yusuf DEMİR

3-5 bin kişilik kamu kurumlarında çalışan memurlar, maaş aldıkları bankalardan 35-40 bin TL toplu promosyon alırken, 330 bin kişilik Emniyet Teşkilatı’nda 70-80 TL alan polislerin mücadelesi sürüyor.

SÖZCÜ’nün gündeme taşıdığı mücadelede polisler en azından diğer kamu kurumlarındaki memurlar gibi toplu peşin promosyon almak istiyorlar. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü 18 Mat 2022’de Vakıfbank’la imzaladığı protokolle aylık 300 TL’ye anlaşmıştı. Bu anlaşmanın da hemen değil, mevcut sözleşmeler bittikçe devreye gireceği yani 300 TL’nin bile birkaç sene alınamayacağı anlaşılmıştı.

Özellikle sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışan polisler, sözleşmenin revizyonu için son olarak kredi kartlarını iptal etme kampanyası başlattı. Bazı illerdeki polisler, Vakıfbank’la yapılan promosyon anlaşmasının adil bir şekilde revize edilmesi için sahip oldukları kredi kartlarını kesti.

“DİYARBAKIR EMSAL OLSUN”

Öte yandan EMNİYET SEN Genel Başkanı Faruk Sezer, çarpıcı bir soruyu da gündeme getirdi.

Sezer, Diyarbakır’da görevli bir polisin sorusu üzerine Vakıfbank’tan cevap geldiğini ve daha önce 2024 yılı Mayıs ayında sona erecek promosyon sözleşmesinin revize edilerek 106 TL olan aylık promosyon ödemesinin 300’TL’ye çıkarıldığını ve Mayıs ayında ödenmeye başladığını duyurdu.

Sezer bu gelişme üzerine şu yorumu yaptı:

“Diyarbakır’da maaş promosyon sözleşmesi 2024 yılının Mart ayında sona erecekken, ne oldu da.! 2022 Mayıs ayında yeni sözleşmeye geçildiyse, aynı olan şeyin şimdi de olmasını ve tüm Türkiye’nin eş zamanlı bir promosyon anlaşması yaparak en az 50 bin liraya imza atmasını istiyoruz.”

Faruk Sezer, Diyarbakar’daki düzenlemenin perde arkasını da şöyle aktardı:

“Diyarbakır’da İçişleri Bakanı jandarma ve emniyet yetkileriyle sahur programı yapıyor orada yanında oturan polise, ‘Nasıl yeni sözleşmeyi beğendiniz mi?’ diye soruyor, Polis de, “Efendim biz 106 TL alıyoruz yeni sözleşmeye geçmedik’ diye cevaplıyor. Emniyet Müdürü de teyit edince, Bakan Vakıfbank Genel Müdürü’nü arayıp, ‘Bu işi çözer misiniz?’ diyor ve bir ay sonra mayıs maaşında daha sözleşmelerin bitimine iki yıl olmasına rağmen yeni sözleşmeye geçiyorlar.”

“PROMOSYON DÜŞÜK TUTULUP ÇOK SAYADI ARAÇ BAĞIŞI MI YAPILDI”

EMNİYET SEN Genel Başkanı Faruk Sezer, Emniyet Genel Müdürü ve Vakıfbank’a şu soruyu yöneltti:

“Çok açık ve net bir soru soruyorum; Sayın Emniyet Genel Müdürü, Sayın Vakıfbank yönetimi polisin maaş promosyonları anlaşmasında “miktarı düşük tutup” üstüne çok çok çok sayıda bağış olarak araç ödemesi yapıldı mı? Sessiz kalışınız o sebepten mi? Bu iddia bir an önce cevaplanmalıdır.”

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