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14 Mayıs 2023
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‘Polisler, sandık kurulu başkanlarının isim ve telefon bilgilerini topluyor’ iddiası

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

CHP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

‘Sabah saatlerinde İstanbul Ataşehir’de bazı okullarda kolluk kuvvetlerinin sandık kurulu başkanlarının isim ve telefon bilgilerini topladığına çeşitli telkinlerde bulunduğuna yönelik aldığımız ihbarlar sonrası İl Başkanımız Kaftancıoğlu’nun talimatı doğrultusunda tutanak tutulmuş ve Ataşehir İlçe Seçim Kurullarına itirazda bulunulmuştur.

Yapılan itirazlar sonrası verilen kararda 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Kanunu’un 82. maddesine göre karar verilmiş ve sandık çevresine sandık kurulu başkanının çağrısı üzerine gelebilecek kolluk güçlerinin “Başkanın taleplerine veya kurulun kararına uymak zorunda olup, çağrı ve ihbar sebebi ortadan kalkınca sandık çevresinden ayrılır” kararı verilmiştir.’

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