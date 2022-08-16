Polislerden çağrı: Bizi de serbest bırakın, istediğimiz bankayla anlaşalım

SÖZCÜ, 330 bin polisin promosyon sorununu gündeme taşıdı. Polisler umutlandı. İçişleri ve EGM sessiz kalırken polisler çözüm için çağrıda bulundu: “Bizi serbest bırakın, emekliler gibi istediğimiz bankayla anlaşalım.”

Yusuf DEMİR

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği 330 bin polisin, diğer kamu kurumları düşük banka promosyonu paraları haberi yankı buldu.

Bazı kamu kurumlarında çalışan memurlar 35-40 bin liraya varan peşin promosyonlar alırken, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 18 Mart’ta aylık 300 TL’ye imza atmasına tepki yağdı.

SÖZCÜ’ye ulaşan yüzlerce polis, EGM’nin protokolüne göre, eski sözleşmelerin devam ettiğini, bu nedenle aylık 300 lira bile alamadıklarından, halen aylık 75 TL, 80TL, 90 TL promosyon aldıklarından yakındı. Konu sosyal medyada gündem olurken İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü sessizliğe gömüldü. Ne bakanlık, ne genel müdürlükten bir açıklama geldi.

“PROTOKOL REVİZE EDİLSİN”

SÖZCÜ’nün haberiyle umutlanan polisler, “Ya Vakıfbank’la yapılan protokol revize edilsin ya da iptal edilip başka bankayla anlaşılsın” çağrısında bulundu.

Bazı polisler de emeklileri emsal göstererek, “Bizi serbest bırakın, emekliler gibi istediğimiz bankayla anlaşalım” dedi.

SÖZCÜ’ye ulaşan polislerin mesajlarından bir kısmı şöyle:

Teşkilatın yarısından çoğu bu ücreti aha 2024 2025 yılında alacak. Şu an iç hala eski anlaşmalar devam ediyor. Ne zaman yüzümüz gülecek teşkilatta gerçekten merak ediyorum.

Emekliye 7500 veren banka polise 100- 200- 300 TL veriyor şaka gibi değil mi?

Biz 106 TL alıyoruz hâlâ 300’ü göremedik henüz…

100 TL alıyoruz ne 300’ü

Bir kere de yüzümüzü güldürün.

300 bile alamıyoruz şu an Elazığ’da 108 TL, 2 aydır onu da alamıyorum.

Promosyon istemiyorum, 40 saat üstü mesai versinler.

“GENEL MÜDÜRLÜĞÜN YETKİ ALMASI ŞART”

Polisin promosyon sorununun ilk olarak dillendiren EMNİYET SEN Genel Başkanı Faruk Sezer, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 18 Mart’ta Vakıfbank’la imzaladığı protokole ilişkin çarpıcı bir iddiayı da gündeme getirdi. Protokol süreci şeffaf olmadığını vurgulayan Sezer özetle şunları söyledi:

“Aslında, memurlar maaşlarıyla ilgili çalıştığı birim mutemetine yetki verir. Yani ilde çalışıyorsa il mutemetine, ilçede çalışıyorsa ilçe mutemetine yetki verir.

Bu yetkiyi Genel Müdürlük resen kullanamaz. Genel Müdürlüğün yeniden 330 bin personelden yetki alması lazımdı. Ama böyle bir yetki alınmadı.

Durum böyle olunca iki ihtimal var. Ya bu protokol tavsiye anlaşmasıdır yani, “Ben genel müdürlük olarak Vakıfbank’la böyle bir anlaşma yaptım illerimiz isterse bu anlaşmaya katılsın” gibi bir tavsiye anlaşmasıdır…

Ya da büyük bir yetki gaspı vardır. Sonuç olarak madem 330 bin kişiyi kapsayacak bir anlaşma yapıyorsunuz bu anlaşmayı bütün personelin parasını tek seferde alacak şekilde yaparsanız hak kaybı oluşmamış olur.”

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