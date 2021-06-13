Polislerden yıpranan bayrağı değiştirmek için çıktığı ağaçta rahatsızlanan kişiye “Türk bayrağı” hediyesi

DÜZCE (AA) – Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı ağaçta rahatsızlanarak mahsur kalan ve itfaiye tarafından kurtarılan Mehmet Karagüllü'yü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne gelen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi ekipleri, 75 yaşındaki Mehmet Karagüllü'ye "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, Türk bayrağı hediye etti.

Ekiplerin hediyesini alan Karagüllü, yaptığı açıklamada, artık yaşlandığını, ağaca çıkamadığını belirterek, "Tek isteğim, o alana bir bayrak direği dikilmesi. Bu sayede rüzgardan, güneşten, yağmurdan yıpranan bayrağımızı daha rahat değiştirebilirim. Hem de gelip geçenler, şanlı bayrağımızı rahat görür." dedi.

Polis ekipleri de Karagüllü'ye hassasiyetinden ötürü teşekkür etti.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünde yaşayan Karagüllü, yıprandığı için her yıl değiştirdiği Türk bayrağını yenilemek için dün ağaca çıktığı sırada rahatsızlanmış, itfaiye ekiplerince indirilen Karagüllü, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.