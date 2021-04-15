Polisleri böyle geri gönderdi: Balkon benim, ister çamaşır asarım, ister pankart..

Türkiye’nin dört bir yanına asılan “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişlerin toplatılmasına tepkiler büyüyor. Ankara Çankaya’da avukatlık ofisinin balkonuna sözkonusu pankartlardan asan avukat Gonca Aytaş, kapıya gelen polislerin “indirin” talebine, “Hangi kanunda yazıyor? Balkon benim. İster çamaşır asarım, ister pankart” diye cevap verdi.

“Burası benim özel mülküm, arama da yapamazsınız” diyerek polis ekibini geri gönderen Gonca Aytaş, SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

– Dün akşam saatlerinde pankartı ofisime astım. Gece herhangi bir müdahale olmamış. Sabah polis geldi, “Pankartı kaldırın, yasak” dedi. “Hayır, yasak değil, burası benim balkonum. İster çamaşır asarım, istersem pankart asarım, kimseyi ilgilendirmiyor” dedim. Müdahale edeceklerini soylediler.

– “Burası özel mülk, buyurun müdahale edin” dedim ve “İçeri bile giremezsiniz, burası avukatlık bürosu” diye ekledim. “Pankart asmak suç” dediler. “Ben avukatım, hangi kanunun, hangi maddesi?’ diye sordum. “Kabahatler Kanunu” diye cevap verdi. Hangi maddesi deyince de cevap veremediler. Merkezi aradı, “Çıkın gelin” talimatı üzerine gittiler. Sonuç: Pankart duruyor ama para yok. Korkmayın asın her yere.

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