“Politik olarak pompalanan bir virüs krizi var” – 18 Dakika (11 Mart 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, Türkiye’deki ilk virüs vakasının açıklanmasını ve virüs krizini yorumladı. Dünyada virüs tepkisi, önlemleri ve ekonomiye etkilerinin konuşulduğu 18 Dakika’da siyasette yeni partilerle gündeme gelen yeni döneme de dikkat çekti. Tele1'e destek olmak için:

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