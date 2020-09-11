Polonya, 100’ün üzerinde Belaruslu aktiviste kapılarını açıyor

VARŞOVA (AA) – Polonya, Belarus'ta ağustos ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtı gösterilere katılan 100’ün üzerinde göstericiyi ülkeye alacağını açıkladı.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Devlet Televizyonu TVP’ye yaptığı açıklamada, Lukaşenko karşıtı gösterilerde çok sayıda göstericinin yaralandığını ve işkenceye maruz kaldığını, söz konusu aktivistlerin tedaviye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Rau, 100’ün üzerinde tıbbi yardıma ihtiyaç duyan muhalif göstericinin ülkeye alınacağını duyurdu.

– Babis, Belarus muhalefetiyle görüşmeyi reddetti

Öte yandan Polonya’nın Lublin kentinde Macaristan, Slovakya, Çekya ve Polonya’dan oluşan Vişegrad ülkelerinin başbakanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda Belarus muhalefetiyle yapılması planlanan resmi görüşme Çekya Başbakanı Andrej Babis tarafından reddedildi.

Babis, Çek basınına yaptığı açıklamada, böyle bir görüşmenin acele alınmış bir karar olacağını kaydederek, Avrupa Birliğinin (AB) ortak yaklaşımına göre hareket edilmesi gerektiğini savundu.

Babis, ayrıca Slovak ve Macar mevkidaşlarının da kendisiyle aynı fikirde olduğunu ileri sürdü.

– Polonya'dan Belarus muhalefetine destek

Bu arada Polonya’da hafta sonu kamu ve kültür kurumlarına ait binalar, Belarus muhalefetini desteklemek amacıyla beyaz-kırmızı-beyaz Belarus bayrağı renkleriyle aydınlatılacak.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, hafta ortasında yaptığı açıklamada, Belarus’ta demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren guruplara destek olacaklarını söylemişti.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.