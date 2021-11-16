Polonya-Belarus sınırında gerilim: Tazyikli suyla müdahale ettiler

Polonya-Belarus sınırında yaşanan “hibrid savaş” devam ederken, Polonya, mültecilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Sozcu.com.tr

Polonya ile Belarus sınırında tansiyon inmek bilmiyor… Polonya güvenlik güçleri, Belarus sınırında kendilerine taş fırlatan göçmenlere tazyikli su ile müdahale etti.

Savunma Bakanlığı ve hükümet sözcüsü tarafından paylaşılan kamera görüntüleri geçen hafta Belarus tarafında toplanan binlerce göçmenin olduğu sınırda gerilimin arttığını gösterdi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin ile Belarus lideri Alexander Lukaşenko’nun bu gerilim ile ilgili görüştüğü açıklandı. TASS haber ajansı, iki liderin bölgede yaşanan gerilimi görüştüğü belirtildi.

Avrupa Birliği, Belarus’un yakın bir müttefiki olan Rusya’nın gerilimi körüklediğini öne sürmüştü.

NATO: ENDİŞE DUYUYORUZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Stoltenberg, bölgede yaşanan gerilimden dolayı derin endişe duyduğunu söyledi.

Stoltenberg, “Lukaşenko rejiminin kırılgan mültecileri bu şekilde diğer ülkelere karşı hibrid taktiklerle kullanarak onların yaşamlarını tehlikeye atmasından derin endişe duyuyoruz” dedi.

NATO Genel Sekreteri, Polonya ve diğer bu gelişmelerden etkilenen müttefiklerin yanında olduklarını söyledi.