Polonya-Belarus sınırında insanlık dramı

Avrupa’ya geçmek için günlerdir Belarus’un Polonya sınırında beklerken açlık ve soğuğa karşı direnmeye çalışan göçmenlere yapılan gıda ve yakacak odun dağıtımı, izdihama dönüştü.

Sozcu.com.tr

Daha iyi yaşam umuduyla Avrupa’ya geçmek üzere Belarus’a gelen göçmenlerin, Polonya sınırındaki umut dolu bekleyişi sürüyor. Açlığa ve dondurucu soğuğa direnen göçmenlerin kurdukları derme çatma kamplardaki yaşam koşulları giderek kötüleşiyor.

Hafta başında sınıra ulaşan ve yanlarında getirdikleri gıda ve suları tüketen göçmenler, gıda, su ve ısınma sorunuyla baş etmeye çalışıyor. Zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışan göçmenlere Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç’tan yardım eli geldi.

Polonya sınırındaki Grodno bölgesinde yer alan Bruzgi köyüne gelerek inceleme yapan BM ve Kızılhaç görevlileri, göçmenlere gıda ve giyim yardımında bulundu. Belaruslu askerler de kamyonlarla getirdikleri ekmek ve suları göçmenlere dağıttı. Ancak yardım dağıtımı izdihama dönüştü. Göçmenler yardımları alabilmek için birbiriyle yarıştı.

ISINMAYA ÇALIŞAN GÖÇMENLER AĞAÇLARI KESİYOR

Kış mevsimi öncesi soğuk havaya karşı koymaya çalışan göçmenlerin ormandaki ağaçları keserek yaktığı ateşle ısınmaya çalışıyor. Sınır çevresindeki ormanlarda ağaçların kesildiğinin ortaya çıkmasının ardından Belarus yönetimi, ısınma sorunu yaşayan göçmenlere yakacak odun ulaştırdı. Bazı göçmenler sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntülerde sadece gıda ve suya değil, battaniye ve yakacak oduna ihtiyaç duyduklarını belirtti.

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