Polonya: Belarus yönetimi dikenli tellere zarar veriyor

Yazan:
Alaturka Online
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Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus tarafının sığınmacılara geçiş kolaylığı sağlamak için sınırdaki dikenli tellere zarar verdiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 12:56 – 29 Kasım 2021

Polonya: Belarus yönetimi dikenli tellere zarar veriyor

Polonya Savunma Bakanlığı, Polonya-Belarus sınırının Mielnik bölgesinde dün 33 sığınmacının sınırı geçerken yakalandığını ifade ederek Belarus yetkililerinin geçişi kolaylaştırmak için dikenli tellere zarar verdiğini belirtti.

Bakanlık, Belarus tarafının nerdeyse her gece sınır çitlerine zarar verdiğini ifade etti.

Polonya sınır muhafızları, bugün konuyla ilgili basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.
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