Polonya bir Belaruslu sporcuya daha insani vize verdi

Polonya, Belaruslu atlet Krystina Tsimanouskaya’nın ardından bu kez de Belaruslu binici Olga Safranova’ya insani vize verdi.

Polonya, Tokyo Olimpiyatları’nda teknik ekibini eleştirdiği için Belarus’a geri gönderilmek istenen Belaruslu atlet Krystina Tsimanouskaya’nın ardından bu kez Belaruslu binici Olga Safranova’ya insani vize verdi.

Safranova’yı Polonya’dan sığınma talebinde bulunmasına yol açan gelişmeler atlarından birinde doping izine rastlandığı iddiasıyla başladı. Buna göre 2021 Tokyo Olimpiyatları’na katılacak sporcular arasında bulunan Olga Safranova atlarından birinde dopinge rastlandığı gerekçesiyle Belaruslu yetkililer tarafından olimpiyat kadrosundan çıkarıldı.

Kendisine yönelik söz konusu hamlenin Belarus Binicilik Federasyonu’na ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya yönelttiği eleştirilerden kaynaklandığını ileri süren Belaruslu binici, Polonya’ya gelerek atlarına doping testi yaptırdı.

Burada yaptırdığı testlerin negatif çıktığını belirten Safranova, bu esnada adının 40 kişilik vatan haini sporcular listesinde geçtiği gerekçesiyle Polonyalı makamlardan kendisi ve partneri için insani vize talebinde bulundu.

ATLARINI ÇIKARMAYI BAŞARDI

Polonyalı avukat Tomasz Wilinski müvekkilinin yaşadıklarını yasal süreç tamamlanana kadar medyaya duyurmama kararı aldıklarını belirtirken, Safranova’ya Polonyalı makamlardan rica ettiği insani vize verildi.

Belarus’tan Türkiye ve Ukrayna güzergahını izleyerek Polonya’ya ulaşan Safranova’nın partnerine de insani vize verilirken, Safronova’nın iki atının da geçtiğimiz Cumartesi günü Polonya’ya getirildiği bildirildi. Belaruslu binici, Polonya vatandaşlığı alarak kariyerine Polonya’da devam etmeyi umut ediyor.

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