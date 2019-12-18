‘Polonya ile ABD arasındaki F-35 alımına yönelik müzakereler ocak ayında tamamlanacak’

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD’den F-35 savaş uçağı alım sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Polskie Radio 24’e konuşan Blaszczak, “Ocak ayında F-35 satın alımına ilişkin müzakereleri tamamlayacağımızdan eminim” ifadelerini kullandı.

Bakan, ayrıca F-35’lerin dünyadaki ‘en modern uçaklar’ olduğunu ve Polonya ordusuna, ‘düşmanlarına’ karşı üstünlük sağlayacağını belirtti.

Blaszczak, daha önce de nihai fiyatın Belçika’nın yaptığı ödemeye yakın bir miktarda olacağını umduğunu söylemişti. Belçika’nın F-35’ler için ABD’ye yaptığı ödeme ise 4 milyar doların üzerindeydi.

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, 6.5 milyar dolar değerinde 32 adet ‘F-35A’ tipi savaş uçağının Polonya’ya satışına onay vermişti.

Polonya, Rus yapımı MiG-29 ve Su-22 filolarını yenileme çabalarının bir parçası olarak F-35 alımına ilişkin talebini ABD’ye mayıs ayında sunmuştu.