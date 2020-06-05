Polonya’da, ABD birliklerinin Avrupa’ya nakil tatbikatı başladı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkenin kuzeybatısında yer alan Dravskiy poligonundaki tatbikatın açılışında yaptığı konuşmada, “Tabii ki pandemi, planlarımızı değiştirdi, ama asıl önemli olan mevcut gerçekliğe hızla adapte olmamız. Polonya ordusu bir dakika bile savaş hazırlığını kaybetmedi” dedi.

Dravskiy poligonundaki Defender 2020 tatbikatına yaklaşık 6 bin asker (2 bini Polonyalı), 100 tank, 230’dan fazla zırhlı araç, uçak, helikopter, topçu ve füze sistemlerinin de dahil olduğu yaklaşık 2 bin adet askeri araç katılıyor.

ABD’den gelen 20 bin askerin yanı sıra Avrupa’da konuşlu 9 bin Amerikan askerinin katılımıyla son 25 yılın en büyük tatbikatı olması beklenen Defender 2020, Kovid-19 pandemisi nedeniyle ertelenmişti.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), mart ayında yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Kovid-19 salgını nedeniyle Avrupa’da yapılacak olan Defender Europe tatbikatına askeri personel sevkiyatını durdurduğunu belirtmişti.

Tatbikatın final aşamasının 20 Nisan-20 Mayıs tarihleri ​​arasında ABD ve müttefiği 18 ülkeleden 37 bin askerin katılımıyla Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde yapılması planlanmıştı.