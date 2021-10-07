Polonya’dan AB kararı: Bazı maddeler anayasamıza aykırı

Polonya Anayasa Mahkemesi, Avrupa Birliği anlaşmalarındaki bazı maddelerin ülkenin anayasasına aykırı olduğuna hükmetti.

Sozcu.com.tr

Yargı kararı, Varşova ile Brüksel arasında hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve demokratik değerler üzerine sürtüşmelerin yaşandığı döneme denk geldi.

Euronews’ta yer alan habere göre AB Komisyonu, geçen ay Polonya’daki yargı reformunun yargı bağımsızlığına zarar verdiği gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanından bu ülkeye mali yaptırım cezası vermesini istemişti.

Komisyon ayrıca, “ülkenin anayasasının mı yoksa AB anlaşmalarının mı daha önemli olduğu” konusunda Polonya Anayasa Mahkemesinin karar vermesini isteyen önergenin de geri çekilmesini talep etmişti.

İktidar lehine olan mahkeme kararını değerlendiren hükümet sözcüsü Piotr Muller, “Anayasa hukukunun diğer yasalara göre önceliği Polonya Cumhuriyeti Anayasasına dayanmaktadır. Bu mahkemenin kararıyla bir kez daha teyit edilmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Varşova’nın AB yasalarına aykırı hareket etmesinin, Polonya’nın birlik üyeliğini uzun vadede tehlikeye atmakla kalmayıp, AB bütünlüğüne de zarar verebileceği yorumları yapılıyor. Brüksel, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi’ni (PiS) yargıyı politize etmekle suçluyor.

İlginizi Çekebilir Avrupa Birliği, göçmen tutumu nedeniyle Yunanistan’a soruşturma açacak İlginizi Çekebilir Avrupa Birliği, Batı Balkan ülkeleriyle buluştu