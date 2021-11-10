Polonya’dan Türkiye’ye mülteci eleştirisi: Rusya ve Belarus ile senkronize

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa’da yaşanan mülteci kriziyle ilgili açıklama yaptı. Başbakan Morawiecki, Türkiye’yi Belarus ve Rusya ile iş birliği yapmakla suçladı.

Sozcu.com.tr

Avrupa’daki mülteci krizi tırmanırken Polonya’dan Türkiye’ye saldırı geldi…

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, parlamentoda yaptığı açıklamalarda gündemi değerlendirdi ve Türkiye’ye suçlamalar yöneltti.

Morawiecki, Türkiye’nin İstanbul ve Minsk arasında bir koridor oluşturduğunu ve Belarus’un da Polonya sınırına binlerce mülteciyi göndermesine yardımcı olduğunu öne sürdü.

Morawiecki ,”Türkiye’nin hamlelerinin Belarus ve Rusya ile senkronize olduğunu görüyoruz. Bu durum bizi rahatsız ediyor ve bundan memnun değiliz” dedi. Mülteci krizinden Belarus’u suçlayan fakat bu krizin arkasında esas olarak Moskova’nın olduğunu dile getiren Morawiecki, Ankara’yı eleştirdi.

Polonya Başbakanı, “Bir ya da iki ay önce Türkiye bizimle yakından çalışmak istiyor gibi görünüyordu. Biz yangını söndürmelerine yardım ettik, Türkiye turizminin tanıtımını yapmalarına yardım ettik. Fakat maalesef bunun tek taraflı bir iyilik olduğunu görüyoruz. Bu hoşumuza gitmiyor ve bu durumu Türk dostlarımıza gösteriyoruz” ifadesini kullandı.

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