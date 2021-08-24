Polyester elyaf ithalatına ek mali yükümlülük geldi

Polyester elyaf ithalatına korunma önlemi olarak üç yıl süreli ek mali yükümlülük uygulanacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, polyester elyaf ithalatına 24 Eylül’den başlamak üzere üç yıl süreyle sırasıyla; kilogram başına 0.060 dolar, 0.058 dolar ve 0.056 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak.

Karar ekinde listede yer alan ülkelerin bu korunma önleminde muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açıldı.

Tarife kontenjanı miktarı, yükümlülük dönemlerinin her bir dönemi için toplam 16,593 ton olarak belirlendi. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 5,531 tonu geçemeyecek. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Siber skandal büyüyor çiftçilere 9 aydır ödeme yok

İlginizi Çekebilir Öğrenciden aldılar faizciye verdiler