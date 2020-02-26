POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM 26. dönem sonuçları için geri sayım…

POMEM 26. dönem başvuruları sona erdi ve şimdi POMEM sonuçları için gözler sonuç ekranına çevrildi. Peki, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, POMEM 7 bin polis alımı hakkında merak edilen detaylar…

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.