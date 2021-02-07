Pompacılara sahte fiş operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uzun süren takipleri sonucu akaryakıt istasyonunda çalışan Hamdi Ç., Eray İ. ve Orhan G. ile Murat K.’yi gözaltına alındı.

Şüphelilerin orijinal fişlerdeki numaraları kopyalayarak sahte akaryakıt fişi bastıkları, bu fişleri ise anlaştıkları bazı firmalara komisyon karşılığında sattıkları, bu şirketlerin ise yaptıkları vergi kaçakçılığı ile devleti yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattıkları öğrenildi.

TANINMAMAK İÇİN SAÇ EKTİRMİŞ

Polis, şüphelilere yönelik operasyon düzenlerken, Orhan G.’nin tanınmamak için saç ektirdiği ifade edilirken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda fiş rulosu ele geçirildi. Üç şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Eray İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)