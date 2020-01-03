Pompeo: ABD’nin çıkarlarını koruma kararlılığımız değişmeyecek

Yazan:
Alaturka Online
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı komutan Kasım Süleymani‘nin ölümüyle ilgili Pakistan Ordusu Genelkurmay Başkanı Kamer Cavid Bajwa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pompeo görüşmeye ilişkin yaptığı Twitter açıklamasında, “Pakistan Ordusu Genelkurmay Başkanı Bajwa ile ABD’nin Kasım Süleymani’yi savunma amaçlı öldürmesi üzerine konuşmak için görüşme gerçekleştirdik. İran rejimi bölgeyi istikrarsızlaşıyor. Bizim Amerika’nın çıkarlarını, personelini, tesislerini ve ortaklarını koruma kararlığımız değişmeyecek” ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Süleymani’nin öldürülmesi emrinin ABD Başkanı Trump tarafından, “İran yanlısı” bir grubun, ABD Büyükelçiliği’nin etrafını sarması üzerine verildiğini açıklamıştı.

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