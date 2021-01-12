Pompeo açıkladı: Küba yeniden terör listesinde

Küba’nın onlarca yıldır katillere, uçak kaçıranlara ve bomba üretenlere barınma ve tedavi sağladığını belirten Pompeo, “Trump hükümeti olarak Castro hükümetini vatandaşlarını baskı altında tutacak ve Venezuela ve Batı yarım kürede habis işler yapmaktan alıkoyacak noktalara odaklıyız” dedi.

Küba’nın ABD tarafından aranan birçok kaçağı barındırdığını belirten Pompeo, “Örnek vermek gerekirse Küba rejimi, Eyalet Polisi Werner Foerster’ı infaz eden ve FBI’ın en çok arananlar listesinde olan Joanne Chesimad’ı; US Virgin Adaları’nda 8 kişiyi öldüren Ismael La Beet ve diğerlerini saklıyor” dedi.

2015’TE ÇIKARILMIŞTI

Küba ilk olarak listeye 1982 yılında Başkan Ronald Reagan döneminde alınmış, 2015 yılında terörü desteklemeyi durdurma sözü vererek Başkan Obama döneminde ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında listeden çıkarılmıştı.

Pompeo, Küba’nın bu sözünü yerini getirmediğini belirterek, “Küba rejimi Venezuela’nın güvenlik güçlerini kontrol ederek Maduro’u destekliyor. FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) ve ELN (Ulusal Kurtuluş Ordusu) Küba hükümeti tarafından destekleniyor” dedi.

Pompeo, Küba ile belli ticari ilişkide bulunan kişilere ceza verilebileceğini, Küba’nın ABD desteğinden faydalanamayacağını ve savunma amaçlı ticaretin satışının yasaklandığını belirtti.

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