Pompeo Afgan Hükümeti ve Taleban Görüşmelerinden Umutlu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Taleban’la Afganistan’dan asker çekilmesini de içeren bir anlaşmanın imzalamasının ardından Afgan hükümeti ve Taleban arasında müzakerelerin gelecek günlerde başlayacağı konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Pompeo, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Afganistan’daki savaşı sona erdirmek için Cumartesi günü imzalanan anlaşmanın tarihi olduğunu ve anlaşma çerçevesinde Taleban’ın şiddeti azaltmaya söz verdiğini kaydetti.

Pompeo bu durumun Afganistan’daki taraflar arasında da görüşmelerin 20 yılın ardından ilk kez başlamasını sağlayacağını umduğunu da söyledi. Pompeo, Başkan Donald Trump’ın da sürece aktif şekilde dahil olacağını kaydetti. Pompeo, Trump’ın Taleban liderleriyle söz verdiği toplantının ne zaman yapılacağına dair ise bilgi vermedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise Taleban’ın Afgan hükümetiyle siviller arasındaki müzakerelerin başlaması için ön koşul olan 5 bin mahkumun serbest bırakılması talebini reddetti.

Gani, ‘‘Afgan hükümeti 5 bin Taleban mahkumunu serbest bırakacağı şeklinde bir açıklama yapmadı’’ ifadelerini kullandı.

Katar’da ABD ve Taleban arasında imzalanan anlaşma ABD’nin en uzun savaşını sona erdirmek için siyasi zemini hazırlamayı hedefliyor.

Anlaşma kapsamında ABD ve Taleban karşılıklı güven tesis etmek adına mahkum savaşçıları ve siyasi suçluları serbest bırakmak üzerine çalışıyor. Anlaşma hapisteki 5 bin Taleban üyesinin esir tutulan bin Afgan hükümeti üyesiyle 10 Mart’a kadar takas edilmesini içeriyor.

Gani ise CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Başkan Trump’ın bu tutukluların serbest bırakılması şeklinde bir talebi olmadığını ve bu mahkumların ancak daha kapsamlı bir barış anlaşması çerçevesinde serbest bırakılabileceğini söyledi.

Gani: ‘‘Anlaşma bir Truva Atı olmamalı’’

Gani öncelikle Taleban’ın Pakistan’la ve kendisine sığınak olan diğer ülkelerle bağları gibi önemli konuların tartışılması gerektiğini söyledi. Gani, ‘‘Afgan halkının gerçekten savaştan barışa geçtiğimize ve anlaşmanın bir Truva Atı olmadığına ya da daha kötü bir çatışmanın başlangıcı olmadığına inanması lazım’’ ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü varılan anlaşmaya ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taleban’ın siyasi lideri Molla Abdul Gani Baradar imza atmış, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da orada bulunarak tanıklık etmişti.

İran: ‘‘ABD’nin Afganistan adına anlaşma yapma yetkisi yok’’

İran anlaşmayı ABD askerlerinin Afganistan’da daha uzun kalması için bir bahane olarak değerlendirdi. İran Dişişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD, Afganistan’ın geleceğini belirleyecek ya da bir barış anlaşması imzalayacak siyasi yetkiye sahip değil’’ ifadeleri kullanıldı.

Washington anlaşmayla Afganistan’daki asker sayısını 135 gün içinde 13 binden 8 bin 600’e düşürme sözü verdi. ABD anlaşmayla ayrıca Afganistan’daki koalisyon güçlerinin de orantılı olarak azaltılması için çalışma sözü verdi. Bunun karşılığında Taleban güçleri de koalisyon askerlerinin güvenliğini garanti altına alacak ve ateşkes yapacak.

Yapılan ortak açıklamada ABD ve koalisyon askerlerinin tamamen ülkeden çekilmesinin ise Taleban’ın gerekli koşulları yerine getirmesi halinde 14 ay içinde hayata geçirileceği belirtildi.