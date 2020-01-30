Pompeo: Asıl tehdit, Çin Komünist Partisi

Washington’ın baskısına rağmen 5G ağı için Çin teknoloji devi Huawei ile işbirliğinden vazgeçmeyen Londra’da bir tartışma toplantısına katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) ‘zamanımızın merkezi tehdidini’ oluşturduğunu öne sürdü.

Programa Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile birlikte katılan Mike Pompeo, ÇKP’yi ‘esas tehdit’ diye sunarken, Batılı müttefiklerin gelecek yüzyılım Batılı demokratik ilkeler tarafından yönetilmesini garantiye almak zorunda olduğunu savundu.

Bu hafta Britanya’nın ardından Avrupa Birliği de 5G ağının hassas verilerle ilgili olmayan genel bölümlerini Huawei’ye kurdurma yönünde karar alırken, Washington’ın bu durumda istihbarat paylaşımını durdurma tehdidi bu kez ABD Dışişleri Bakanı tarafından gündeme getirilmedi. Tersine, Pompeo, “ABD-Britanya istihbarat paylaşımı ilişkisi derin ve güçlüdür ve öyle kalacaktır” dedi.

Pompeo, gelecek nesil teknolojinin güvenli olmasını güvenceye almak için birlikte ilerlemekten söz etti.

Asker kökenli ‘şahin’ bir milletvekiliyken Donald Trump CIA direktörlüğüne ve ardından Dışişleri Bakanlığına getirilen Pompeo, 2018 yılında bir mülakatta, Çin’in oluşturduğu tehdit karşısında ABD’nin 2 ile 15 yıla kadar kapasitesini koruyamayabileceğinden söz etmişti.