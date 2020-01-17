Pompeo: ‘Eski Ukrayna Büyükelçisi ile İlgili İddialar Soruşturulacak’

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanoviç’in takip ya da tehdit edildiği iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Pompeo, iddiaların doğru olmadığına inandığını ancak olayın soruşturulacağını açıkladı.

Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani’nin birlikte iş yaptığı Ukraynalı Lev Parnas, Trump yönetiminin Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanoviç’i görevden uzaklaştırması karşılığında Ukrayna Başsavcısı’nın Biden ailesi hakkında yıkıcı nitelikli bilgi paylaşacağını iddia etmişti. Hafta başında sızan yeni belgeler, Ukrayna doğumlu ABD vatandaşı Parnas’ın, Trump’ın geçen Mayıs ayında görevden aldığı Yovanoviç’in her hareketini gözetim altında tuttuğunu göstermişti.

Bir radyo programına konuşan Pompeo, Lev Parnas’la hiç tanışmadığını ya da iletişim kurmadığını söyledi. Meselenin yanlışlığının ispatlanacağına inandığını söyleyen Pompeo, “Böyle bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirmek için yapmamız gerekeni yapacağız” dedi.

Pompeo, “Dışişleri Bakanı olarak olayı değerlendirmek ve soruşturmakla yükümlüyüm. Bir yetkilimizle ilgili her türlü tehdit varsayımında, elbette araştıracağız” diye konuştu.

Temsilciler Meclisi’ndeki azil soruşturmasında ifade veren Yovanoviç, gece yarısı Washington’dan bir telefon geldiğini ve güvenliğiyle ilgili endişeler olduğu gerekçesiyle ABD’ye dönmesi gerektiği konusunda uyarı aldığını söylemişti.