Pompeo: İran ile gerilimi azaltmaya hala bağlıyız

Twitter üzerinden 3 ayrı tweet atan Pompeo, İran’la gerilimi azaltmaya hala bağlı olduklarını ifade etti.

Pompeo, “Bugün ABD Bakanı Donald Trump’ın Amerikalıların hayatına yönelin acil tehditlere yanıt olarak Süleymani’yi ortadan kaldırma kararını ele almak için Çin Politbüro üyesi Yang Jiechi’yle konuştum. Gerilimi azaltma taahhüdümüzü yineledim” ifadelerini kullandı.

I spoke today with Chinese Politburo Member Yang Jiechi to discuss @realDonaldTrump‘s decision to eliminate Soleimani in response to imminent threats to American lives. I reiterated our commitment to de-escalation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la da konuştuğunu belirten ABD’li bakan, Dominic Raab’la Kasım Süleymani’yi ortadan kaldırmak için savunma amaçlı yaptığımızı eylem kararını konuştuk. Müttefiklerimizin İran Kudüs Güçleri’nin oluşturduğu tehditlerinin farkında oldukları için minnettarım. ABD, hala gerilimi azaltma taahhüdüne bağlı” diye yazdı.

Discussed with @DominicRaab the recent decision to take defensive action to eliminate Qassem Soleimani. Thankful that our allies recognize the continuing aggressive threats posed by the Iranian Quds Force. The U.S. remains committed to de-escalation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

“Almanya da İran rejiminin devam eden askeri provokasyonlarından endişe duyuyor. ABD, hala gerilimi azaltma taahhüdüne bağlı” diye tekrarladı.

Spoke with @HeikoMaas about @realDonaldTrump‘s decision to take defensive action to eliminate Qassem Soleimani. Germany is also concerned over the Iranian regime’s continued military provocations. The U.S. remains committed to de-escalation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

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İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda ABD’nin füze saldırısı sonucunda öldürülmüştü.

Olayın ardından Tahran ‘intikam’ sözü vermiş, ABD ise Irak’taki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri için çağrıda bulunmuştu.

Ayrıntılar geliyor….