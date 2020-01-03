Pompeo: İran ile gerilimi azaltmaya hala bağlıyız

Yazan:
Alaturka Online
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Twitter üzerinden 3 ayrı tweet atan Pompeo, İran’la gerilimi azaltmaya hala bağlı olduklarını ifade etti.

Pompeo, “Bugün ABD Bakanı Donald Trump’ın Amerikalıların hayatına yönelin acil tehditlere yanıt olarak Süleymani’yi ortadan kaldırma kararını ele almak için Çin Politbüro üyesi Yang Jiechi’yle konuştum. Gerilimi azaltma taahhüdümüzü yineledim” ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la da konuştuğunu belirten ABD’li bakan, Dominic Raab’la Kasım Süleymani’yi ortadan kaldırmak için savunma amaçlı yaptığımızı eylem kararını konuştuk. Müttefiklerimizin İran Kudüs Güçleri’nin oluşturduğu tehditlerinin farkında oldukları için minnettarım. ABD, hala gerilimi azaltma taahhüdüne bağlı” diye yazdı.

“Almanya da İran rejiminin devam eden askeri provokasyonlarından endişe duyuyor. ABD, hala gerilimi azaltma taahhüdüne bağlı” diye tekrarladı.

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda ABD’nin füze saldırısı sonucunda öldürülmüştü.

Olayın ardından Tahran ‘intikam’ sözü vermiş, ABD ise Irak’taki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri için çağrıda bulunmuştu.

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